В Украине существенно повысят суммы возмещения при ДТП и стоимость страховки
Верховная рада приняла новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств вместо действовавшего с 2005 года закона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект закона №8300 поддержали 294 депутата.
В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одну страховое событие.
Согласно закону в течение двух лет поэтапно увеличатся суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 млн гривен на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших лиц
Кроме того, в течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай. независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших лиц, - до не менее 52 млн гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших
См. также закон:
- вводит быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (до 90 дней);
- расширяет применение европротокола – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;
- вводит порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом восстановления транспортного средства.
Напомним, что в 2022 году Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, была увеличена сумма возмещения при ДТП, что привело к росту стоимости полиса "автогражданки".