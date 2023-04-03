В Украине будут судить оккупанта, который издевался над гражданскими в Ирпене

"Расследованием установлено, что в течение марта 2022 года старший стрелок разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного знамени полка вместе с другими военнослужащими РФ проводили специальные рейды в городе Ирпень Бучанского района Киевской области", - пишет пресс-служба.

Российские военные преступники жестоко относились к гражданским, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины.

На территории Ирпенского военного госпиталя они обнаружили двух гражданских лиц. После допроса обвиняемый приказал гражданским стать на колени и прислонить головы друг к другу. Чтобы запугать их - военный имитировал расстрел, осуществив несколько выстрелов над головами.

"В дальнейшем обвиняемый вместе с командиром отделения и другими военнослужащими РФ, незаконно проникли в жилой дом, где было двое гражданских лиц. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, осуществляли выстрелы рядом с головой", - добавляет Офис генерального прокурора.

Чтобы провести допрос, гражданского вывели во двор дома. Там также из-за якобы непредоставления "правдивой информации", военный направил на мужчину автоматическое оружие и сымитировал расстрел, осуществив две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Фото: (facebook.com/pgo.gov.ua)