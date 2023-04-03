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В Украине будут судить оккупанта, который издевался над гражданскими в Ирпене

Фото: в Украине будут судить оккупанта, который издевался над гражданскими в Ирпене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине будут судить военного России, который участвовал в специальных рейдах в Ирпене Киевской области во время которых издевался над гражданскими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что в течение марта 2022 года старший стрелок разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного знамени полка вместе с другими военнослужащими РФ проводили специальные рейды в городе Ирпень Бучанского района Киевской области", - пишет пресс-служба.

Российские военные преступники жестоко относились к гражданским, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины.

На территории Ирпенского военного госпиталя они обнаружили двух гражданских лиц. После допроса обвиняемый приказал гражданским стать на колени и прислонить головы друг к другу. Чтобы запугать их - военный имитировал расстрел, осуществив несколько выстрелов над головами.

"В дальнейшем обвиняемый вместе с командиром отделения и другими военнослужащими РФ, незаконно проникли в жилой дом, где было двое гражданских лиц. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, осуществляли выстрелы рядом с головой", - добавляет Офис генерального прокурора.

Чтобы провести допрос, гражданского вывели во двор дома. Там также из-за якобы непредоставления "правдивой информации", военный направил на мужчину автоматическое оружие и сымитировал расстрел, осуществив две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Фото: (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении коллаборантке, которая после российского вторжения помогала врагу похищать украинских детей в оккупации.

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