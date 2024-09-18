В Украине будут судить четырех мужчин за попытку терактов во Львове и Киеве

Обвиняемые имели целью организовать взрывы на оборонном предприятии во Львове, трех торговых центрах и заведении питания в столице.

Прокуратура инкриминирует им незаконное обращение со взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а двум участникам группы - организацию незаконного пересечения границы с РФ. Кроме этого, одному из обвиняемых предъявили обвинение в государственной измене и покушении на диверсию.

Правоохранители вовремя предотвратили теракты, обезвредив 15 взрывных устройств в Киеве и еще четыре во Львове. Взрывчатка была замаскирована под продукты питания.

Фото: В Украине будут судить четырех украинцев за попытку терактов во Львове и Киеве (t.me/pgo_gov_ru)