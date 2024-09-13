В Украине стремительно растет заболеваемость коклюшем: что это за болезнь и как защититься

Какая тенденция заболевания коклюшем

Начиная с 2023 года, в Украине растет заболеваемость коклюшем до 52,5 на 100 тыс. нас. (707 случаев). В 2020 году зарегистрировали 12 случаев заболевания, в 2021 – 7 случаев, в 2022 – 12 случаев, в 2023 – 6 случаев, І квартал 2024 – 1006 случаи.

"За 7 месяцев 2024 года зарегистрировано уже 5602 случая заболевания. Это в 27,2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года (206 случаев). Только за июнь этого года зарегистрировано 1058 случаев коклюша против 1006 случаев за первые три месяца этого года. За июль - 739 случаев, а за аналогичный период в прошлом году было 45. Это говорит о продолжении подъема заболеваемости коклюшем в 2024 году", - заявляют в Центре общественного здоровья.

Вспышки коклюша часто проявляются цикличностью из-за зависимости от временного иммунитета, уровня охвата вакцинацией и других факторов. Частота подъемов заболеваемости, как правило, наблюдается каждые 3-5 лет. Совокупность этих факторов прогнозируемо может привести к подъему заболеваемости в 2024-2025 годах.

Как распознать болезнь

Через 3-14 дней после инфицирования появляются симптомы, похожие на ОРВИ:

насморк

слезятся глаза

болит горло

появляется сухой кашель

незначительное повышение температуры

Именно в этот период больной очень заразен. Приблизительно через неделю после этого кашель усиливается, начинаются приступы спазматического кашля с характерным свистом, которые сопровождаются рвотой, покраснением или синюшностью кожи лица и отхождением вязкой слизи.

Из-за напряжения от кашля могут даже возникать незначительные кровоизлияния под кожей или в глазах. У маленьких детей может ненадолго посинеть кожа, если им тяжело дышать из-за кашля.

"У младенцев кашель бывает малозаметным, но может произойти кратковременная остановка дыхания (апноэ). В это время у ребенка может посинеть лицо. Особого внимания нуждаются новорожденные до 2-х месяцев (до первой вакцинации), а также некоторый период после первой вакцинации (до формирование иммунного ответа). При первых признаках сильного кашля и апноэ у младенцев надо немедленно обращаться к врачу", – говорят в Центре.

Со временем больные начинают кашлять реже, приступы слабеют. В то же время, период выздоровления может длиться от 2 до 6 месяцев.

При первых признаках сильного кашля у младенцев нужно немедленно обращаться к врачу (фото иллюстративное: Freepik)

Для кого коклюш особенно опасен

"Младенцы и маленькие дети особенно уязвимы к развитию осложнений коклюша. Это может быть пневмония, судороги, апноэ, энцефалопатия (болезнь головного мозга - Ред.), даже смерть, особенно у младенцев", – объясняют эксперты.

Старшие дети и взрослые переносят коклюш легче, однако течение болезни все равно неприятное и изнурительное. Переболев коклюшем, люди не получают к нему иммунитета. Но во второй раз течение болезни может быть легче.

Как предотвратить болезнь

Лучший метод предотвращения возникновения и распространения коклюша – вакцинация.

"В результате широкого использования вакцины с 50-х годов прошлого столетия более чем на 90% снизился уровень заболеваемости, а также смертности от нее. В начале ХХ века 8 из 10 детей не доживали до 2 лет, из них – 1-2 детей умирали из-за коклюша", – говорят в ЦОЗ.

Именно поэтому календарь прививок так построен, чтобы как можно раньше оказать защиту ребенку от тяжелого течения коклюша. Против этой болезни прививают в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев.

"Если ребенок, по ряду причин, получает прививку с нарушением календаря, врач должен назначить прививку из такого расчета, чтобы ребенок успел получить трехкратную прививку против коклюша до 6 лет 11 месяцев 29 дней", – отмечают специалисты.

Прививку от коклюша нужно сделать до 7-летнего возраста (фото иллюстративное: Freepik)

Что нужно знать о вакцинации

Для вакцинации детей против коклюша на первом году жизни могут использоваться вакцины как с ацеллюлярным (АаКДП), так и с цельноклеточным (АКДП) коклюшным компонентом. Вакцина АКДП содержит целые убитые клетки возбудителя коклюша, а АаКДП содержит бесклеточный, или ацеллюлярный, коклюшный компонент.

"Оба типа вакцин формируют у привитых детей стойкий иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка. Но есть исследования, которые показывают преимущество АКДП-вакцины в формировании длительного иммунитета от коклюша", – говорят в ЦОЗ.

Поэтому ВОЗ рекомендует странам с низким уровнем охвата прививками, к которым относится и Украина, использование вакцины АКДП. После курса полной вакцинации иммунитет против коклюша сохраняется в течение 5-7 лет – на период жизни ребенка, в котором болезнь протекает тяжелее всего.

Вакцинация против коклюша помогает не только уберечь ребенка от болезни, но и ограждает от возможного контакта с возбудителем младенцев, которых не вакцинировали по возрасту. Ведь родители, старшие братья и сестры – основной источник коклюша для новорожденных.

"Заболеваемость коклюшем у подростков и взрослых тоже возросла. Это может быть причиной увеличения количества случаев, регистрируемых у младенцев. Исследования показали, что 35-55% случаев коклюша у младенцев можно было бы предотвратить, если поддерживать или усиливать иммунитет к болезни у родителей", – отмечают в Центре.

Вакцинация женщин в третьем триместре беременности (оптимальные сроки – 16-32 недели) приводит к эффективной передаче антител младенцу. Те сохраняются, пока ребенку нельзя будет приступить к активной иммунизации в возрасте 2 месяцев.

Также сейчас есть возможность ревакцинации детей против коклюша в 6 лет за свой счет, особенно детей из групп медицинского риска и из семей, в которых есть младенцы.