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В Украине сезон гриппа и коронавируса: в трех областях превышен эпидемический порог

Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сейчас сезон коронавируса и гриппа. В трех областях превышен эпидемический порог, там могут быть введены определенные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"13 штаммов COVID у нас сейчас циркулирует по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период", - сказал Кузин.

По его словам, среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций, среди которых много детей. Кроме того, на западе и севере Украины фиксируется превышение эпидемического порога.

"В трех областях Украины превышен эпидемический порог - это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных до этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - подчеркнул Кузин.

Он добавил, что с начала эпидемического сезона в общей сложности уже более миллиона украинцев переболели гриппом и коронавирусом. За неделю в больницы госпитализируют в среднем 4200 пациентов. По словам Кузина, среди всех случаев заболеваемости коронавирус сейчас занимает до 35%.

"Заболеваемость COVID также растет, за последнюю неделю она выросла на 20%, она точно растет среди детей. Также регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок", - заявил главный санитарный врач.

Коронавирус в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

Тем не менее в Украине все еще фиксируют случаи COVID-19. В частности, по состоянию на 16 ноября в восьми областях сбыло зафиксировано четыре мутации COVID-штамма "Омикрон".

Главный  санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса. Заболеваемость в больших городах самая высокая.

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