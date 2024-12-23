Из Украины в Румынию. Какие товары и вещи нельзя везти с собой, чтобы не завернули на границе

Что нужно знать о пересечении границы с Румынией

Украинцы имеют право находиться в Румынии до 90 дней в пределах 180 дней без визы. Беженцы могут оформить временную защиту, которую страна предоставляет до марта 2025 года. Для этого необходимо обратиться в миграционные центры с паспортом и справкой о временной защите. Также можно подать документы на вид на жительство.

Важно чтобы при пересечении границы биометрический паспорт был действителен как минимум еще в течение 90 дней с даты въезда в страну. Если путешествуете с детьми, то информация о них должна быть внесена в паспорт одного из родителей.

Пересечь границу можно в пунктах пропуска Сирет - Порубное (Черновицкая область) и Сигету Мармацией - Солотвино, Халмеу - Дьяково (Закарпатская область), а также паромной переправой Исакча - Орловка (Одесская область).

Что запрещено перевозить через границу

Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, оружие и боеприпасы, токсичные и химические вещества, порнографические материалы, рецептурные средства, а также товары пиратского производства.

Нельзя в Румынию ввозить мясо и молочные продукты, мед, консервы и любые изделия, которые могут стать причиной распространения болезней среди животных.

Также таможенные правила не позволяют перевозить диких животных, а для домашних нужны ветеринарные паспорта с указанными прививками против основных болезней, или вживленный под кожу микрочип, по которому можно провести идентификацию животного.

Для перевозки вещей культурного, исторического или художественного значения нужно оформлять декларацию.

Путешественникам разрешено перевозить наличные до 10 тысяч евро (эквивалент в любой валюте), большую сумму надо задекларировать на границе, а также предоставить подтверждение источника денег (например, банковскую выписку или документы о заработной плате и т.д.).

Какие вещи и товары можно перевозить в ограниченном количестве

Без пошлины, НДС и акцизного сбора разрешено ввозить:

вещи для личного использования (одежда, электронику, аксессуары и другие предметы повседневного обихода в небольших объемах, техника - по одной штуке)

лекарства для личных нужд, на ввоз рецептурных препаратов или с сильным действием нужен рецепт или медицинское подтверждение

до 1 литра спирта или алкогольных напитков крепостью более 22%, до 2 литров вина или 16 литров пива

до 40 сигарет (2 пачки), или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов табака

до 200 г кофе или какао для личного употребления

50 мл духов

другие товары, если их стоимость не превышает 300 евро

полный бак горючего + 10 литров в переносной канистре (если ввозите авто на постоянное пользование, то могут взиматься дополнительные сборы за регистрацию. Если у Вас есть Зеленая карта, то на украинском авто без регистрации в Румынии можно ездить до 6 месяцев)

Очередь авто на паромной переправе Орловка-Изакча на границе с Румынией (фото: Getty Images)