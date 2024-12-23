Из Украины в Румынию. Какие товары и вещи нельзя везти с собой, чтобы не завернули на границе

Между Украиной и Румынией действует безвизовый режим, поэтому наши граждане могут въезжать в эту страну на основании биометрического паспорта и находиться там в течение 90 дней, если не имеют статуса о международной защите.
РБК-Украина рассказывает о правилах пересечения границы с Румынией и что нельзя перевозить в эту страну.
Украинцы имеют право находиться в Румынии до 90 дней в пределах 180 дней без визы. Беженцы могут оформить временную защиту, которую страна предоставляет до марта 2025 года. Для этого необходимо обратиться в миграционные центры с паспортом и справкой о временной защите. Также можно подать документы на вид на жительство.
Важно чтобы при пересечении границы биометрический паспорт был действителен как минимум еще в течение 90 дней с даты въезда в страну. Если путешествуете с детьми, то информация о них должна быть внесена в паспорт одного из родителей.
Пересечь границу можно в пунктах пропуска Сирет - Порубное (Черновицкая область) и Сигету Мармацией - Солотвино, Халмеу - Дьяково (Закарпатская область), а также паромной переправой Исакча - Орловка (Одесская область).
Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, оружие и боеприпасы, токсичные и химические вещества, порнографические материалы, рецептурные средства, а также товары пиратского производства.
Нельзя в Румынию ввозить мясо и молочные продукты, мед, консервы и любые изделия, которые могут стать причиной распространения болезней среди животных.
Также таможенные правила не позволяют перевозить диких животных, а для домашних нужны ветеринарные паспорта с указанными прививками против основных болезней, или вживленный под кожу микрочип, по которому можно провести идентификацию животного.
Для перевозки вещей культурного, исторического или художественного значения нужно оформлять декларацию.
Путешественникам разрешено перевозить наличные до 10 тысяч евро (эквивалент в любой валюте), большую сумму надо задекларировать на границе, а также предоставить подтверждение источника денег (например, банковскую выписку или документы о заработной плате и т.д.).
Без пошлины, НДС и акцизного сбора разрешено ввозить:
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Недавно мы сообщали о том, что новая система Entry/Exit Scheme на границах ЕС еще не заработала, хотя должна была стартовать еще в ноябре. Сразу несколько стран не успели подготовить техническую базу для ее запуска. Европейская комиссия предложила внедрить EES в апреле 2016-го, она должна была начать действовать в 2022 году. Старт нововведения перенесли на неизвестный срок.
При подготовке материала использовали: Ministerul FinanțelorAutoritatea Vamală Română, Visit Ukraine today и информацию с сайта Посольства Украины в Румынии.
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