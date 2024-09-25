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В Украине резко увеличилось количество ДТП: стали известны основные причины аварий

Фото: в Украине резко увеличилось количество ДТП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С января по август 2024 года в Украине в результате ДТП погибли 1918 человек и были травмированы 20 862 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на статистику Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 10,5% - до 16 621 случаев.

При этом чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения, в авариях по такой причине зафиксировано 1093 жертвы. Второй причиной по количеству погибших является нарушение правил маневрирования – такие аварии привели к гибели 305 человек.

На третьем месте переход пешеходов в неустановленном месте. Невнимательность водителей и пешеходов привела к гибели 82 человек. При статистике наибольшее количество ДТП происходит между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

Напомним, в июне в Одесской области нетрезвый водитель во время бегства от полицейских наехал на людей , переходивших дорогу на пешеходном переходе.

А в апреле в Одесской области произошла масштабная авария с участием грузовиков . Один из водителей погиб.

 

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