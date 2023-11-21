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В Украине протестировали отечественную боевую часть к западному ударному дрону (видео)

Архивное фото: Александр Камышин, министр стратегической промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине протестировали новую боевую часть к западному ударному дрону. Таким образом страна развивает совместные производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина.

"Наша оборонка уже регулярно испытывает новые решения. Разрабатываем новое, модернизируем старое, восстанавливаем производство давно забытых, но хорошо себя зарекомендовавших изделий", - говорится в заявлении.

По словам Камышина, один из ударных дронов западного производства неплохо себя зарекомендовал на поле боя, но боевую часть военные попросили сделать более мощной.

"На видео - результат испытания новой боевой части для этого дрона. Испытания прошли успешно - взрыв полностью развалил бронеплиту толщиной 50 мм, за ней - еще одну, 16мм, и вмял третью, также 16 мм", - написал министр.

Камышин подчеркнул, что таким образом зарождаются совместные производства.

Производство оружия в Украине

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В этом году Кабмин выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Также Украина вместе с Соединенными Штатами Америки проведет в Вашингтоне оборонный форум. Он состоится уже в декабре.

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