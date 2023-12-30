В Украине пригреет до +12, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на севере местами небольшой дождь. В Карпатах тоже возможен дождь, местами мокрый снег.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Карпатах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +4 +9 градусов, на юге и Прикарпатье днем до +12 градусов.

Ночью столбики термометров покажут в Украине от +4 до -1 градуса.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем +7 +9, а ночью +2 +4 градуса.