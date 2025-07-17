В Украину вернули тела тысячи погибших

Возвращение тел защитников в Украину

Украина и РФ во время второй встречи в Турции достигли договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня. Тогда Украина вернула тела более тысячи павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Следующий этап репатриации состоялся 13 июня, в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие. Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня.

Также сообщалось, что Украина и Россия продлят обмен телами погибших, но в новом формате. Он не будет привязан к переговорам в Стамбуле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.