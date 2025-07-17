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В Украину вернули тела тысячи погибших

Четверг 17 июля 2025 13:07
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В Украину вернули тела тысячи погибших Фото: в Украину вернули тела тысячи погибших (t.me/Koord_shtab)
Автор: Константин Широкун

В Украину вернули тела тысячи погибших в рамках проведения репатриационных мероприятий. В дальнейшем с телами проведут все необходимые экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны, все переданные тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

В Украину вернули тела тысячи погибших

"Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - сообщили в координационном штабе.

В Украину вернули тела тысячи погибших

Перевозка репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, а также передачу погибших представителям правоохранительных органов осуществляли военные ВСУ.

Возвращение тел защитников в Украину

Украина и РФ во время второй встречи в Турции достигли договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня. Тогда Украина вернула тела более тысячи павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Следующий этап репатриации состоялся 13 июня, в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие. Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня.

Также сообщалось, что Украина и Россия продлят обмен телами погибших, но в новом формате. Он не будет привязан к переговорам в Стамбуле.

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