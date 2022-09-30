Украине нужны дополнительные гарантии безопасности и системы ПРО, - Ермак и Расмуссен

Украине срочно требуются противоракетные системы, чтобы эффективно перехватывать крылатые ракеты страны-террориста России. Это вместе с гарантиями безопасности было бы сигналом Запада украинцам, что союзники верят в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal.
"Чтобы защитить гражданское население и разрешить восстановление, союзники Украины должны предоставить все необходимое для предотвращения воздушных атак", - отмечается в обращении.
Ермак и Фог Расмуссен подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин "должен понять, что преданность свободному миру Украине жесткая, а его война бесполезна".
Поэтому, заключают они, Украине нужны гарантии безопасности "сейчас", поскольку затягивание процесса "побуждает Кремль продолжать свою незаконную войну".
"Главное, эти гарантии дали бы украинскому народу сигнал, что его союзники верят в безопасную и независимую Украину. Если мы правильно обеспечим эти гарантии, мы сможем построить новый краеугольный камень глобальной безопасности. Если мы терпим неудачу, это будет означать бесконечный кризис на европейской земле" , - отмечается в статье.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в этой же статье Андрей Ермак и Андрес Фог Расмуссен заявили, что варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны и привлечении виновных к ответственности.
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