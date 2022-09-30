Украине нужны дополнительные гарантии безопасности и системы ПРО, - Ермак и Расмуссен

Украине срочно требуются противоракетные системы, чтобы эффективно перехватывать крылатые ракеты страны-террориста России. Это вместе с гарантиями безопасности было бы сигналом Запада украинцам, что союзники верят в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal .

"Главное, эти гарантии дали бы украинскому народу сигнал, что его союзники верят в безопасную и независимую Украину. Если мы правильно обеспечим эти гарантии, мы сможем построить новый краеугольный камень глобальной безопасности. Если мы терпим неудачу, это будет означать бесконечный кризис на европейской земле" , - отмечается в статье.

Поэтому, заключают они, Украине нужны гарантии безопасности " сейчас ", поскольку затягивание процесса "побуждает Кремль продолжать свою незаконную войну".

Ермак и Фог Расмуссен подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин "должен понять, что преданность свободному миру Украине жесткая, а его война бесполезна".

"Чтобы защитить гражданское население и разрешить восстановление, союзники Украины должны предоставить все необходимое для предотвращения воздушных атак", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в этой же статье Андрей Ермак и Андрес Фог Расмуссен заявили, что варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны и привлечении виновных к ответственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .