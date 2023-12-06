В Украине на поле боя погиб работник мэрии польского Люблина

"Очень печальная весть пришла из Украины. Во время боев с российским агрессором погиб работник Люблинской мэрии Николай Мялковский", - сообщил мэр Люблина.

По данным Жука, украинец работал в отделе стратегии и предпринимательства мэрии.

Однако с первого дня полномасштабного вторжения Мялковский вернулся из Польши домой, в Украину и стал на защиту государства, присоединившись к рядам ВСУ.

Мэр выразил в заметке свои соболезнования близким и родным павшего воина.

Мать военного Татьяна Мялковская написала сообщение о погибшем сыне. Она рассказала, что парень в первый день войны "написал заявление на работе в Люблинском городском совете и приехал на защиту к дому".

"Николая на щите везут домой в Луцк", - написала Татьяна Мялковская.

Иностранцы на стороне Украины

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близь Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

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