В Украине на поле боя погиб работник мэрии польского Люблина

В Украине на поле боя погиб 28-летний работник мэрии польского города Люблина Николай Мялковский. Мужчина с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Люблина Кшиштофа Жука и мать погибшего Татьяну Мялковскую.
"Очень печальная весть пришла из Украины. Во время боев с российским агрессором погиб работник Люблинской мэрии Николай Мялковский", - сообщил мэр Люблина.
По данным Жука, украинец работал в отделе стратегии и предпринимательства мэрии.
Однако с первого дня полномасштабного вторжения Мялковский вернулся из Польши домой, в Украину и стал на защиту государства, присоединившись к рядам ВСУ.
Мэр выразил в заметке свои соболезнования близким и родным павшего воина.
Мать военного Татьяна Мялковская написала сообщение о погибшем сыне. Она рассказала, что парень в первый день войны "написал заявление на работе в Люблинском городском совете и приехал на защиту к дому".
"Николая на щите везут домой в Луцк", - написала Татьяна Мялковская.
Иностранцы на стороне Украины
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
Недавно на фронте близь Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.
Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.
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