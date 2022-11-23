В Украине перебои с Интернетом: что делать

Из-за массированных ракетных обстрелов по территории Украины , которую Россия осуществила 23 ноября, во многих населенных пунктах страны наблюдаются проблемы с Интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса NetBlocks.

Что известно о проблемах с Интернетом 23 ноября

В Twitter-аккаунте NetBlocks говорится, что "Украина столкнулась с отключениями электроэнергии в масштабе страны, что оказывает значительное влияние на доступ к интернету".

Также в компании добавили, что "подключение к сети в Украине сейчас на уровне 35 процентов от предыдущего периода", имея в виду прошедшую неделю, когда наша страна тоже подвергалась ракетным ударам со стороны РФ.

Инфографика (twitter.com/netblocks)

Кроме того, проблемы с Интернет-связью наблюдаются и в Молдавии.

Что делать, когда нет Интернета

Попытайтесь ограничить потребление мобильного Интернета до минимума. В частности, установите ограничение трафика в настройках приложений, наименьшее разрешение в настройках видео на YouTube.

Также отдавайте предпочтение текстовым сообщениям перед вызовами и видео звонками.

Также эксперты советуют скачать всю необходимую информацию в память смартфона.

Что делать, чтобы связь не пропала

Прежде всего уточните у вашего интернет-провайдера, работает ли он без света. Если да, подключите роутер Wi-Fi к источнику бесперебойного питания. Если нет, обратитесь к нему с просьбой установить оборудование для резервной электроэнергии.

Поддержите провайдера и оплатите Интернет на несколько месяцев вперед по возможности. Ведь не любая компания может скоро закупить достаточно техники для работы без света.

Кроме того, скооперируйте с соседями. Это поможет значительно ускорить процесс.