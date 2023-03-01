В Украине новый штамм коронавируса обнаружили уже в шести областях

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЦОС .

По данным ведомства, ранее новый штамм коронавируса обнаружен в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях. А результаты последних исследований подтвердили заболевание у жителей Львовской и Черкасской областей.

"Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской", - говорится в сообщении. .

В ЦОС подчеркнули, что хотя новый штамм и переносится легче, он быстрее распространяется.