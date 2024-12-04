В Украине вскоре появится военный омбудсмен, Умеров анонсировал законопроект

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, вчера, 3 декабря, представил президенту Владимиру Зеленскому концепцию внедрения института военного омбудсмена.

"Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов", - пояснил глава ведомства.

Министр пояснил, что следующим шагом после создания Центрального управления защиты прав военнослужащих станет введение института военного омбудсмена. Последний же будет заниматься защитой прав наших бойцов, резервистов, а также членов их семей.

"Президент поручил подготовить презентацию этого законопроекта, и уже вскоре мы вынесем этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады", - добавил Умеров.

Военный омбудсмен

Новую должность президент Зеленский анонсировал еще в сентябре 2023 года после совещания Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Недавно Минобороны также создало Центральное управление защиты прав военнослужащих. Как рассказывал Умеров, уже есть конкретные результаты: реагирование на жалобы, выезды на места нарушений и проведение проверок.