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В Украине вскоре появится военный омбудсмен, Умеров анонсировал законопроект

Среда 04 декабря 2024 09:54
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В Украине вскоре появится военный омбудсмен, Умеров анонсировал законопроект Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине появится военный омбудсмен. Соответствующий законопроект вскоре вынесут на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, вчера, 3 декабря, представил президенту Владимиру Зеленскому концепцию внедрения института военного омбудсмена.

"Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов", - пояснил глава ведомства.

Министр пояснил, что следующим шагом после создания Центрального управления защиты прав военнослужащих станет введение института военного омбудсмена. Последний же будет заниматься защитой прав наших бойцов, резервистов, а также членов их семей.

"Президент поручил подготовить презентацию этого законопроекта, и уже вскоре мы вынесем этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады", - добавил Умеров.

Военный омбудсмен

Новую должность президент Зеленский анонсировал еще в сентябре 2023 года после совещания Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Недавно Минобороны также создало Центральное управление защиты прав военнослужащих. Как рассказывал Умеров, уже есть конкретные результаты: реагирование на жалобы, выезды на места нарушений и проведение проверок.

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