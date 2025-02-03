В Украине предоставляют бесплатную помощь при бесплодии: кто может воспользоваться программой

Она отмечает, что услуга охватывает весь цикл вспомогательных репродуктивных технологий, включая медикаментозное обеспечение, стимуляцию фолликулов, оплодотворение, эмбриотрансфер и хранение, а также сопровождение беременности. Если оплодотворение не произошло, пара может обратиться повторно в течение года. Также бесплатную помощь оказывают парам, где мужчине было диагностировано бесплодие.

Услуга доступна для всех жителей Украины, в том числе и для тех, кто хочет обратиться во Львовский перинатальный центр, независимо от их места жительства. Малачинская подчеркнула, что программа является частью медицинских гарантий и включает также поддержку беременности и родов.

Отметим, услуги доступны в 20 медицинских учреждениях Украины. Перечень можно найти на сайте НСЗУ.