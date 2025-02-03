В Украине предоставляют бесплатную помощь при бесплодии: кто может воспользоваться программой
Украинцы, которым диагностировали бесплодие, имеют возможность получить бесплатное искусственное оплодотворение в любом зарегистрированном медицинском учреждении страны. Женщины в возрасте от 18 до 40 лет включительно могут обращаться за помощью независимо от места регистрации или проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Львовского перинатального центра Марии Малачинской в эфире телеканала "Киев".
Она отмечает, что услуга охватывает весь цикл вспомогательных репродуктивных технологий, включая медикаментозное обеспечение, стимуляцию фолликулов, оплодотворение, эмбриотрансфер и хранение, а также сопровождение беременности. Если оплодотворение не произошло, пара может обратиться повторно в течение года. Также бесплатную помощь оказывают парам, где мужчине было диагностировано бесплодие.
Услуга доступна для всех жителей Украины, в том числе и для тех, кто хочет обратиться во Львовский перинатальный центр, независимо от их места жительства. Малачинская подчеркнула, что программа является частью медицинских гарантий и включает также поддержку беременности и родов.
Отметим, услуги доступны в 20 медицинских учреждениях Украины. Перечень можно найти на сайте НСЗУ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 16 января 2025 года во Львовском областном клиническом перинатальном центре на свет появились первые в Украине дети, рожденные благодаря государственной программе бесплатного лечения бесплодия. У супругов из Львовской области родились двойняшки. 29 января малышей вместе с мамой выписали домой.
Напомним, в Украине каждая семья имеет право на финансовую поддержку при рождении ребенка. Размер выплат остается неизменным, независимо от того, это первый или третий ребенок. Мы рассказывали, как получить помощь при рождении ребенка.
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