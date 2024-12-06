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В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: что надо знать

Фото: закон об усилении ответственности за домашнее насилие (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 19 декабря 2024 года вступает в силу закон, усиливающий ответственность за домашнее насилие. Новые нормы предусматривают защиту несовершеннолетних, включая признание детей пострадавшими, даже если насилие произошло в их присутствии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Татьяны Ищенко-Ладны в эфире "Мы Украина".

Ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних

Теперь закон включает отдельную норму, предусматривающую ответственность за домашнее насилие, совершенное в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Это нововведение расширяет защиту прав детей.

Пострадавшими признаются дети, ставшие свидетелями насилия

Закон признает малолетнего ребенка пострадавшим, если домашнее насилие было совершено в его присутствии. Эта норма учитывает психологические травмы, которые дети могут получить, даже если насилие непосредственно не направлено против них.

"Эти изменения значительно усиливают защиту пострадавших, особенно детей", - подчеркнула Татьяна Ищенко-Ладны.

Напомним,что в парламенте приняли во втором чтении законопроект по противодействию домашнему насилию. Законопроект №8329, усиливает ответственность за совершение насилия в отношении женщин и домашнее насилие.

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