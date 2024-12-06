В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: что надо знать

Ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних

Теперь закон включает отдельную норму, предусматривающую ответственность за домашнее насилие, совершенное в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Это нововведение расширяет защиту прав детей.

Пострадавшими признаются дети, ставшие свидетелями насилия

Закон признает малолетнего ребенка пострадавшим, если домашнее насилие было совершено в его присутствии. Эта норма учитывает психологические травмы, которые дети могут получить, даже если насилие непосредственно не направлено против них.

"Эти изменения значительно усиливают защиту пострадавших, особенно детей", - подчеркнула Татьяна Ищенко-Ладны.