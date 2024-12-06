В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: что надо знать

В Украине 19 декабря 2024 года вступает в силу закон, усиливающий ответственность за домашнее насилие. Новые нормы предусматривают защиту несовершеннолетних, включая признание детей пострадавшими, даже если насилие произошло в их присутствии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Татьяны Ищенко-Ладны в эфире "Мы Украина".

Ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних Теперь закон включает отдельную норму, предусматривающую ответственность за домашнее насилие, совершенное в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Это нововведение расширяет защиту прав детей. Пострадавшими признаются дети, ставшие свидетелями насилия Закон признает малолетнего ребенка пострадавшим, если домашнее насилие было совершено в его присутствии. Эта норма учитывает психологические травмы, которые дети могут получить, даже если насилие непосредственно не направлено против них. "Эти изменения значительно усиливают защиту пострадавших, особенно детей", - подчеркнула Татьяна Ищенко-Ладны.