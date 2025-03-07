В Украине могут изменить правила продажи сильнодействующего обезболивающего: детали

Что именно предлагают изменить в Минздраве и зачем

Украинцам рассказали, что планируют изменить правила отпуска лекарственного средства под названием "Налбуфин" - сильнодействующего опиоидного обезболивающего, которое может вызывать зависимость.

Уточняется, что проект изменений уже был обнародован для общественного обсуждения.

"В Минздрав постоянно поступают обращения относительно роста неконтролируемого употребления налбуфина, хотя он не входит ни в стандарты лечения хронической боли, ни в перечень лекарств, которыми обеспечивают военных для оказания домедицинской помощи", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что ситуация с этим препаратом такова:

в течение 2024 года в аптеках было реализовано более 2,8 млн упаковок налбуфина (что на 23% больше, чем в 2023 году);

за 2024 год было выписано 4 987 электронных рецептов, погашено - 794 на 986 упаковок;

тем временем использование налбуфина в больницах снижается (с почти 250 тысяч упаковок в 2021 году, до 14 тысяч - в 2024).

В Минздраве рассказали, что в предложенном проекте изменений говорится, в частности, о запрете продавать "Налбуфин" по бумажному рецепту.

"Исключение - аптеки с прифронтовых и оккупированных территорий, которые не имеют технической возможности выписывать е-рецепт", - отметили в пресс-службе министерства.

Они, согласно сообщению Минздрава, смогут продавать "Налбуфин" по бумажному рецепту, пока действует военное положение и в течение еще трех месяцев после его завершения.

"В то же время такие аптеки будут обязаны хранить бумажный рецепт, по которому проданы лекарства, в течение трех лет", - добавили в Минздраве.

В завершение украинцам объяснили, что замечания и предложения к обнародованному проекту приказа можно присылать в течение 30 дней:

или по адресу Минздрава: г. Киев, 01601, ул. М. Грушевского 7;

или на e-mail: moz.pharm@moz.gov.ua.

Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)