В Украине можно бесплатно лечить бесплодие: что нужно знать будущим родителям перед ЭКО

В этом году в программе медицинских гарантий появился новый пакет услуг. Речь идет о процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО) за счет государства.
Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт Минздрава, сайт НСЗУ, сайт Кабинета министров.
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По данным ВОЗ, в мире примерно 1 из 6 женщин страдает бесплодием. Однако шансы стать родителями дает лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ, или оплодотворение in vitro).
К сожалению, лечение бесплодия с помощью ВРТ достаточно дорогостоящим. Именно поэтому для многих людей эти услуги почти недоступны.
Именно поэтому в Украине в программу медицинских гарантий теперь включен пакет "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий".
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – это метод искусственного оплодотворения, при котором слияние яйцеклетки и сперматозоида происходит вне тела женщины, в лабораторных условиях. Затем эмбрион переносится в матку для дальнейшего развития.
Процедура обычно включает несколько этапов:
ЭКО используют при разных формах бесплодия, как у женщин, так и у мужчин.
Как отметили в Минздраве, для получения услуги возраст пациентки на момент начала цикла должен быть не более 40 лет.
Для начала женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу в специализированном учреждении, у которого есть договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Следует заметить, что направление для этого не нужно.
После этого врач акушер-гинеколог проведет обследование, определит показания к проведению ЭКО, а при необходимости направит на консультацию смежных специалистов.
Следует заметить, что на этом этапе может потребоваться стационарное лечение или дообследование. В частности, врач может направить женщину в специализированное многопрофильное учреждение или перинатальный центр, предоставляющие бесплатные услуги в рамках пакетов "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций".
А уже после этого обследования пациентку направляют в мультидисциплинарный консилиум либо в специализированном многопрофильном учреждении, либо в перинатальном центре, либо в учреждении, которое предоставляет услугу ВРТ.
Именно консилиум врачей принимает решение о наличии оснований для получения услуги по лечению бесплодия и отсутствию противопоказаний.
Место получения услуги пациентка имеет право выбрать самостоятельно из перечня заведений, заключивших договор с НСЗУ о медицинском обслуживании по пакету медицинских услуг.
Безвозмездные услуги по лечению бесплодия в рамках Программы медицинских гарантий будут предоставлять 12 медучреждений, которые недавно были законтрактованы Национальной службой здоровья Украины, в таких областях:
Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, сколько стоит заморозить яйцеклетки в Украине.
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