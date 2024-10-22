ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине можно бесплатно лечить бесплодие: что нужно знать будущим родителям перед ЭКО

Вторник 22 октября 2024 18:30
UA EN RU
В Украине можно бесплатно лечить бесплодие: что нужно знать будущим родителям перед ЭКО Иллюстративное фото: в Украине начали бесплатно лечить бесплодие (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В этом году в программе медицинских гарантий появился новый пакет услуг. Речь идет о процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО) за счет государства.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: сайт Минздрава, сайт НСЗУ, сайт Кабинета министров.

Содержание

Что такое ЭКО

По данным ВОЗ, в мире примерно 1 из 6 женщин страдает бесплодием. Однако шансы стать родителями дает лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ, или оплодотворение in vitro).

К сожалению, лечение бесплодия с помощью ВРТ достаточно дорогостоящим. Именно поэтому для многих людей эти услуги почти недоступны.

Именно поэтому в Украине в программу медицинских гарантий теперь включен пакет "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий".

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – это метод искусственного оплодотворения, при котором слияние яйцеклетки и сперматозоида происходит вне тела женщины, в лабораторных условиях. Затем эмбрион переносится в матку для дальнейшего развития.

Процедура обычно включает несколько этапов:

  • стимуляция яичников для получения нескольких яйцеклеток;
  • сбор яйцеклеток через пункцию;
  • оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом в лаборатории;
  • культивирование эмбрионов ;
  • перенос эмбриона в матку женщины.

ЭКО используют при разных формах бесплодия, как у женщин, так и у мужчин.

Кому доступны услуги

Как отметили в Минздраве, для получения услуги возраст пациентки на момент начала цикла должен быть не более 40 лет.

Для начала женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу в специализированном учреждении, у которого есть договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Следует заметить, что направление для этого не нужно.

После этого врач акушер-гинеколог проведет обследование, определит показания к проведению ЭКО, а при необходимости направит на консультацию смежных специалистов.

Следует заметить, что на этом этапе может потребоваться стационарное лечение или дообследование. В частности, врач может направить женщину в специализированное многопрофильное учреждение или перинатальный центр, предоставляющие бесплатные услуги в рамках пакетов "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций".

А уже после этого обследования пациентку направляют в мультидисциплинарный консилиум либо в специализированном многопрофильном учреждении, либо в перинатальном центре, либо в учреждении, которое предоставляет услугу ВРТ.

Именно консилиум врачей принимает решение о наличии оснований для получения услуги по лечению бесплодия и отсутствию противопоказаний.

Место получения услуги пациентка имеет право выбрать самостоятельно из перечня заведений, заключивших договор с НСЗУ о медицинском обслуживании по пакету медицинских услуг.

Где можно получить услугу

Безвозмездные услуги по лечению бесплодия в рамках Программы медицинских гарантий будут предоставлять 12 медучреждений, которые недавно были законтрактованы Национальной службой здоровья Украины, в таких областях:

  • Киевская область и г. Киев: ООО "НАДЕЖДА", ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ", ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА", ООО "МИРУМ", ООО "Семейный источник" и ООО "НЕОМЕД 2007".
  • Днепропетровская область: ООО "ЭКОДНЕПР" и ООО "СКАЙ-ВИННЕР".
  • Львовская область: ООО "Клиника профессора С. Хмеля".
  • Одесская область: ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА".
  • Черновицкая область: коллективное учреждение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия".
  • Ровенская область: коммунальное медучреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр им. Виктора Полищука" Ровенского областного совета.

Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, сколько стоит заморозить яйцеклетки в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ Министерство здравоохранения Украины беременность Дети
NEWS
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ