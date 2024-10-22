В Украине можно бесплатно лечить бесплодие: что нужно знать будущим родителям перед ЭКО

В этом году в программе медицинских гарантий появился новый пакет услуг. Речь идет о процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО) за счет государства.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

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Что такое ЭКО

По данным ВОЗ, в мире примерно 1 из 6 женщин страдает бесплодием. Однако шансы стать родителями дает лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ, или оплодотворение in vitro).

К сожалению, лечение бесплодия с помощью ВРТ достаточно дорогостоящим. Именно поэтому для многих людей эти услуги почти недоступны.

Именно поэтому в Украине в программу медицинских гарантий теперь включен пакет "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий".

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – это метод искусственного оплодотворения, при котором слияние яйцеклетки и сперматозоида происходит вне тела женщины, в лабораторных условиях. Затем эмбрион переносится в матку для дальнейшего развития.

Процедура обычно включает несколько этапов:

стимуляция яичников для получения нескольких яйцеклеток;

для получения нескольких яйцеклеток; сбор яйцеклеток через пункцию;

через пункцию; оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом в лаборатории;

сперматозоидом в лаборатории; культивирование эмбрионов ;

; перенос эмбриона в матку женщины.

ЭКО используют при разных формах бесплодия, как у женщин, так и у мужчин.

Кому доступны услуги

Как отметили в Минздраве, для получения услуги возраст пациентки на момент начала цикла должен быть не более 40 лет.

Для начала женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу в специализированном учреждении, у которого есть договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Следует заметить, что направление для этого не нужно.

После этого врач акушер-гинеколог проведет обследование, определит показания к проведению ЭКО, а при необходимости направит на консультацию смежных специалистов.

Следует заметить, что на этом этапе может потребоваться стационарное лечение или дообследование. В частности, врач может направить женщину в специализированное многопрофильное учреждение или перинатальный центр, предоставляющие бесплатные услуги в рамках пакетов "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций".

А уже после этого обследования пациентку направляют в мультидисциплинарный консилиум либо в специализированном многопрофильном учреждении, либо в перинатальном центре, либо в учреждении, которое предоставляет услугу ВРТ.

Именно консилиум врачей принимает решение о наличии оснований для получения услуги по лечению бесплодия и отсутствию противопоказаний.

Место получения услуги пациентка имеет право выбрать самостоятельно из перечня заведений, заключивших договор с НСЗУ о медицинском обслуживании по пакету медицинских услуг.

Где можно получить услугу

Безвозмездные услуги по лечению бесплодия в рамках Программы медицинских гарантий будут предоставлять 12 медучреждений, которые недавно были законтрактованы Национальной службой здоровья Украины, в таких областях:

Киевская область и г. Киев: ООО "НАДЕЖДА", ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ", ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА", ООО "МИРУМ", ООО "Семейный источник" и ООО "НЕОМЕД 2007".

Днепропетровская область: ООО "ЭКОДНЕПР" и ООО "СКАЙ-ВИННЕР".

Львовская область: ООО "Клиника профессора С. Хмеля".

Одесская область: ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА".

Черновицкая область: коллективное учреждение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия".

Ровенская область: коммунальное медучреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр им. Виктора Полищука" Ровенского областного совета.

Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, сколько стоит заморозить яйцеклетки в Украине.

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