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В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики

Понедельник 23 декабря 2024 18:08
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В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и по остальным регионам Украины вечером понедельника, 23 декабря, объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Обновлено в 18:40.

В Украине объявлен отбой тревоги из-за угрозы баллистики.

Где объявлена тревога

В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, что 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр. Диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.

Что известно о новой угрозе - читайте в материале РБК-Украина.

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