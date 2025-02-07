По Украине и за границу. Что нельзя отправлять по почте: полный список запретов

Что нельзя отправлять по почте по Украине

Правила почтовых перевозок как "Укрпочты", так и "Новой почты" запрещают отправлять в посылках следующие вещи:

огнестрельное оружие всех видов и патроны, холодное оружие и другие предметы, предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.);

взрывчатые вещества или устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества;

наркотические средства и психотропные вещества;

токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

национальную и иностранную валюту (кроме нумизматической продукции и инвестиционных монет Украины);

продукты, если до даты доставки истекает срок их годности;

алкоголь с содержанием спирта этилового более 8,5%, кроме тех, которые не подлежат маркировке марками акцизного налога, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет, если на них нет марки акцизного налога;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, биологические токсины, которые способны вызвать инфицирование или нести другую опасность людям, животным или растениям);

специальные технические средства негласного получения информации (соответствующая аппаратура, устройства, оборудование, приборы и т.д.).

Кроме этого, на время действия военного положения в Луганскую и Донецкую области нельзя отправлять алкогольные напитки и спиртосодержащие вещества, кроме зарегистрированных лекарственных средств. Работники почты имеют право изымать данную продукцию из посылок и утилизировать.

Отправители должны заявлять на почте об содержимом посылок (фото: Facebook/ Ukrposhta)

Что нельзя отправлять за границу

Всемирный почтовый союз определяет перечень опасных вложений, которые нельзя отправлять в посылках за границу:

огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, патроны и тому подобное;

наркотики и психотропные вещества;

технические средства негласного получения информации;

радиооборудование и излучающие устройства, запрещенные к ввозу и применению в Украине общими пользователями радиочастотного спектра;

биологические агенты и радиоактивные вещества;

токсичные вещества, ртуть, кислоты и другие вещества сильного действия;

легковоспламеняющиеся газы, невоспламеняющиеся и нетоксичные газы, а также газы сжатые и сжиженные для бытового и промышленного использования;

товары военного и двойного назначения;

порнографические материалы и фальсифицированную продукцию;

человеческие останки;

живых животных;

алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости к электронным сигаретам (для физических лиц);

живых животных;

предметы, которые имеют историческую или культурную ценность

технику, которая имеет литиевые элементы и/или батареи (телефоны, планшеты, повербанки, ноутбуки, гироскутеры и моноколеса, вейпы, другие бытовые приборы и инструменты с литиевыми аккумуляторами);

огнеопасные предметы, в том числе спиртосодержащие духи, эфирные масла, гель-лаки, средства в баллонах под давлением (лаки для волос, дезодоранты-спреи и т.д.).

Перед отправкой стоит проверить, разрешен ли конкретный предмет в стране-получателе. Это можно сделать по ссылке.

При отправке международных посылок следует учесть, что они подлежат таможенному контролю. Соответственно, даже если почтовые операторы примут для отправки определенные предметы, то это не гарантирует, что посылка пройдет проверку таможенников.

Добавим, что запрещенные предметы могут быть изъяты из посылки на этапе пересечения границы или в транзитных учреждениях обмена.

Работники почты не несут ответственность за изъятие вещей из посылки во время таможенного контроля (фото иллюстративное: Getty Images)