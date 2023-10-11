В Украине на фронте погиб волонтер-парамедик из Дании

Парамедик из Дании Оскар Александер Коксвик Йогансон погиб на войне в Украине. Он был волонтером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на душпастырство Украинской греко-католической церкви в Дании в Facebook.
Волонтер-медик погиб на линии фронта, спасая жизнь других во время российских обстрелов.
Йоганссон помогал украинцам с начала полномасштабного российского вторжения. Он транспортировал машины скорой помощи и другое медицинское оборудование в Украину, а также спасал жизни украинцев на наиболее опасных участках фронта.
В Дании в пятницу, 13 октября, пройдет литургия за погибшим волонтером. После кремации парамедика в Украине прах героя привезут в Данию. Это произойдет примерно через 3-4 недели, тогда и похоронят волонтера без участия широкого круга лиц.
Фото: на войне в Украине погиб парамедик из Дании (facebook.com/VasylBahlei)
Добровольцы из разных стран помогают Украине
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
Так, 30 сентября неподалеку от Лимана Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Кригуль.
В конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".
Также недавно на фронте вблизи Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.
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