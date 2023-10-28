В Украине фиксируют вспышку гепатита А: как он передается, первые признаки и профилактика

Гепатит А - заболевание, поражающее печень. Его также называют "болезнью Боткина". Она не имеет хронической формы, но может быть крайне неприятной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Вирус гепатита А передается:
Вирус гепатита А (ВГА) хранится в воде от 3 до 10 месяцев, в стуле - до 30 суток, в сухой среде при комнатной температуре - в течение недели. При этом он погибает через 5 минут кипячения.
Симптомы гепатита А
Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней.
После перенесенного заболевания ВГА формируется пожизненный иммунитет.
Профилактика гепатита А
Инфицирование гепатитом А можно легко предотвратить, если соблюдать правила гигиены рук. Наиболее эффективный способ защиты – это мытье рук с мылом и теплой водой по меньшей мере в течение 20 секунд. Это особенно важно перед приготовлением пищи и после посещения туалета.
Так что уберечься от заболевания помогут простые ежедневные правила:
Также для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина. Она рекомендована, то есть не включена в Национальный календарь прививок. Приобрести ее можно в аптеках.
Важно получить прививку против гепатита А взрослым, работающим в общепитах, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.
На этой недели в одном из районов Винницы произошла вспышка гепатита А. По состоянию на вчера известно о болем сотни подтвержденных случаев.
Пока причины, с которыми можно связать случаи заболевания - посещение массовых мероприятий или употребление одинаковых продуктов, - не установлены. Однако, по данным министерства, известно, что все пациенты проживают в разных микрорайонах Винницы и населенных пунктах области.
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