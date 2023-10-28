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В Украине фиксируют вспышку гепатита А: как он передается, первые признаки и профилактика

Фото: как передается гепатит А, первые признаки и профилактика (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Гепатит А - заболевание, поражающее печень. Его также называют "болезнью Боткина". Она не имеет хронической формы, но может быть крайне неприятной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Вирус гепатита А передается:

  • вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;
  • из-за несоблюдения личной гигиены;
  • в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;
  • также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.

Вирус гепатита А (ВГА) хранится в воде от 3 до 10 месяцев, в стуле - до 30 суток, в сухой среде при комнатной температуре - в течение недели. При этом он погибает через 5 минут кипячения.

Симптомы гепатита А

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней.

  • Среди наиболее распространенных симптомов:
  • слабость и утомляемость;
  • повышение температуры тела;
  • потеря аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • неприятные ощущения в животе;
  • тяжесть в правом подреберье;
  • потемнение мочи;
  • желтуха.

После перенесенного заболевания ВГА формируется пожизненный иммунитет.

Профилактика гепатита А

Инфицирование гепатитом А можно легко предотвратить, если соблюдать правила гигиены рук. Наиболее эффективный способ защиты – это мытье рук с мылом и теплой водой по меньшей мере в течение 20 секунд. Это особенно важно перед приготовлением пищи и после посещения туалета.

Так что уберечься от заболевания помогут простые ежедневные правила:

  • мытье рук перед едой и после каждого посещения туалета;
  • употребление только кипяченой воды;
  • мытье овощей и фруктов.

Также для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина. Она рекомендована, то есть не включена в Национальный календарь прививок. Приобрести ее можно в аптеках.

Важно получить прививку против гепатита А взрослым, работающим в общепитах, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.

Вспышка гепатита А в Виннице

На этой недели в одном из районов Винницы произошла вспышка гепатита А. По состоянию на вчера известно о болем сотни подтвержденных случаев.

Пока причины, с которыми можно связать случаи заболевания - посещение массовых мероприятий или употребление одинаковых продуктов, - не установлены. Однако, по данным министерства, известно, что все пациенты проживают в разных микрорайонах Винницы и населенных пунктах области.

 

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Гепатит АМинистерство здравоохранения Украины