В Украине фиксируют вспышку гепатита А: как он передается, первые признаки и профилактика

Вирус гепатита А передается:

вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;

из-за несоблюдения личной гигиены;

в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;

также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.

Вирус гепатита А (ВГА) хранится в воде от 3 до 10 месяцев, в стуле - до 30 суток, в сухой среде при комнатной температуре - в течение недели. При этом он погибает через 5 минут кипячения.

Симптомы гепатита А

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней.

Среди наиболее распространенных симптомов:

слабость и утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи;

желтуха.

После перенесенного заболевания ВГА формируется пожизненный иммунитет.

Профилактика гепатита А

Инфицирование гепатитом А можно легко предотвратить, если соблюдать правила гигиены рук. Наиболее эффективный способ защиты – это мытье рук с мылом и теплой водой по меньшей мере в течение 20 секунд. Это особенно важно перед приготовлением пищи и после посещения туалета.

Так что уберечься от заболевания помогут простые ежедневные правила:

мытье рук перед едой и после каждого посещения туалета;

употребление только кипяченой воды;

мытье овощей и фруктов.

Также для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина. Она рекомендована, то есть не включена в Национальный календарь прививок. Приобрести ее можно в аптеках.

Важно получить прививку против гепатита А взрослым, работающим в общепитах, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.

Вспышка гепатита А в Виннице

На этой недели в одном из районов Винницы произошла вспышка гепатита А. По состоянию на вчера известно о болем сотни подтвержденных случаев.

Пока причины, с которыми можно связать случаи заболевания - посещение массовых мероприятий или употребление одинаковых продуктов, - не установлены. Однако, по данным министерства, известно, что все пациенты проживают в разных микрорайонах Винницы и населенных пунктах области.