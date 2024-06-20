В Украине из-за отключения света существует угроза вспышек гепатита и холеры, - Ляшко

По словам Ляшко, Украина сталкивается с критической ситуацией, аналогичной возникавшим при подрыве Каховской дамбы из-за отключения электроэнергии и атаки на энергетические объекты, которые приводят к прекращению водоснабжения.

Это может способствовать передаче инфекционных заболеваний через воду.

"Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, связанного с водой. Поэтому центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвращать распространение инфекции", - говорит министр здравоохранения.

Он отметил, что в настоящее время отмечается увеличение случаев гастроэнтероколитов неизвестной этиологии и других заболеваний. Поэтому, несмотря на отсутствие случаев холеры, система уже активизировала мониторинг эпидемиологической ситуации, чтобы своевременно выявлять возможные случаи инфекций.

Ляшко подчеркнул, что наибольшая угроза заключается в распространении инфекционных заболеваний, которые передаются из-за недостаточной гигиены. Он отметил важность вакцинации во время войны, призвав всех граждан не отказываться от необходимых прививок.

"Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем. Усилили эпидмониторинг, выявляем все случаи поносов, других вещей, смотрим, какие симптомы. Есть определенные тест-системы для того, чтобы исследовать и не упустить случаи", - отметил министр здравоохранения Украины.