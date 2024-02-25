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В Украине будут бесплатно лечить бесплодие в 12 заведениях: перечень

Фото: в Украине будут бесплатно лечить бесплодие (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство здравоохранения проводит бесплатное лечение для женской репродукции по программе медицинских гарантий. Национальная служба здоровья Украины заключила договоры с 12 больницами, где будут лечить бесплодие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, на репродуктивную программу было выделено 1,87 миллиарда гривен.

Эти средства должны пойти примерно на 30 тысяч циклов лечения. Учитывая тот факт, что успех процедуры в среднем составляет 30%, около 10 тысяч украинских пар смогут стать родителями.

Теперь бесплатно лечить бесплодие в Украине можно в 12-ти медучреждениях:

Киев и Киевская область

  • ООО "НАДЕЖДА";
  • ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ";
  • ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА";
  • ООО "МИРУМ";
  • ООО "Семейный источник";
  • ООО "НЕОМЕД 2007".

Днепропетровская область:

  • ООО "ЭКОДНИПРО";
  • ООО "СКАЙ-ВИННЕР".

Львовская область

  • ООО "Клиника профессора Стефана Хмиля";

Одесская область

  • ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА";

Черновицкая область

  • Коллективное заведение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия";

Ровенская область

  • Коммунальное медицинское учреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета.

Напомним в материале РБК-Украина можно узнать о 5 ошибочных суждениях о бесплодии, которые давно опровергнуты врачами.

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