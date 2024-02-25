В Украине будут бесплатно лечить бесплодие в 12 заведениях: перечень

Министерство здравоохранения проводит бесплатное лечение для женской репродукции по программе медицинских гарантий. Национальная служба здоровья Украины заключила договоры с 12 больницами, где будут лечить бесплодие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным Минздрава, на репродуктивную программу было выделено 1,87 миллиарда гривен.
Эти средства должны пойти примерно на 30 тысяч циклов лечения. Учитывая тот факт, что успех процедуры в среднем составляет 30%, около 10 тысяч украинских пар смогут стать родителями.
Теперь бесплатно лечить бесплодие в Украине можно в 12-ти медучреждениях:
Напомним в материале РБК-Украина можно узнать о 5 ошибочных суждениях о бесплодии, которые давно опровергнуты врачами.
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