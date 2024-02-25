В Украине будут бесплатно лечить бесплодие в 12 заведениях: перечень

По данным Минздрава, на репродуктивную программу было выделено 1,87 миллиарда гривен.

Эти средства должны пойти примерно на 30 тысяч циклов лечения. Учитывая тот факт, что успех процедуры в среднем составляет 30%, около 10 тысяч украинских пар смогут стать родителями.

Теперь бесплатно лечить бесплодие в Украине можно в 12-ти медучреждениях:

Киев и Киевская область

ООО "НАДЕЖДА";

ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ";

ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА";

ООО "МИРУМ";

ООО "Семейный источник";

ООО "НЕОМЕД 2007".

Днепропетровская область:

ООО "ЭКОДНИПРО";

ООО "СКАЙ-ВИННЕР".

Львовская область

ООО "Клиника профессора Стефана Хмиля";

Одесская область

ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА";

Черновицкая область

Коллективное заведение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия";

Ровенская область

Коммунальное медицинское учреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета.

Напомним в материале РБК-Украина можно узнать о 5 ошибочных суждениях о бесплодии, которые давно опровергнуты врачами.

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