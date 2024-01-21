В Украине будут бесплатно лечить бесплодие: как получить помощь

Министерство отметило, что во многих странах лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий финансируется частным образом, поэтому будущие родители несут огромные финансовые затраты. А услуги по восстановлению репродуктивного здоровья почти недоступны для большинства людей.

Однако Украина меняет ситуацию и внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий.

Программа медицинских гарантий на 2024 год будет покрывать новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)".

Как проходит процедура

Женщин будут направлять на лечение бесплодия за государственный счет исключительно по медицинским показаниям.

Больницы за такую услугу получат 60 324 гривны. Государство планирует профинансировать 30400 лечебных циклов.

"Ожидаемое количество новорожденных украинцев после внедрения услуги – около 10 000", - сказали в Минздраве.

Для присоединения к программе медицинских гарантий по новому пакету услуг медицинские учреждения должны заключить контракт с НСЗУ в течение января 2024 по полной форме.

Напомним в материале РБК-Украина можно узнать о 5 ошибочных суждениях о бесплодии, которые давно опровергнуты врачами.

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