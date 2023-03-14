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В Украине к 12 годам тюрьмы приговорили киллера, планировавшего убийство Резникова и Буданова

Фото: В Украине к 12 годам тюрьмы приговорили киллера, планировавшего убийство Резникова и Буданова (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине к 12 годам тюрьмы приговорили российского киллера, планировавшего убийство министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Печерский районный суд Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба ВС РФ", - говорится в сообщении.

За убийство Буданова, Резникова и известного украинского активиста ему обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов. Фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

"После полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки для проведения взрывной деятельности. По заданию координатора из Москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными", - пояснили в СБУ.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ. Суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • Государственная измена;
  • Подготовка к совершению убийства;
  • Участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях;
  • Участие в террористической организации.

В августе Служба безопасности Украины задержала киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

В декабре глава СБУ Василий Малюк заявил, что российские спецслужбы готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Но правоохранители предотвратили это покушение.

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