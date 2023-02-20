Украинец Крутых не смог преодолеть первый раунд Qatar Open

Qatar ExxonMobil Open, 1/16 финала

Крутых – Броуди – 1:2 (0:6, 6:4, 6:7)

Украинец после выхода в основную сетку из горна квалификации не сразу овладел эмоциями. В стартовом сете Крутых немало нервничал (9 непринужденных ошибок) и всухую уступил в партии. Броуди в свою очередь выиграл 78% очков на первой подаче.

Зато киевлянин пришел в себя со стартом второго сета. Он навязал конкуренцию британцу и шел с ним нога в ногу к середине партии. После оппоненты взялись за брейки – Крутых оформил два, а Броуди только один. Наконец, украинский теннисист смог дожать соперника на собственной подаче.

Еще лучше дела первой ракетки Украины стали в начале решающего сета. С брейком Крутых создал себе небольшой гандикап, чтобы чувствовать себя безопасно (3:1). Однако, удержать инициативу не сумел, проиграл 4 гейма подряд и оказался в роли догоняющего.

Из непростой ситуации 22-летний украинец с честью вышел. Он оформил брейк, взял свою подачу и сравнял счет (5:5). В конце концов дело дошло до тай-брейка. Но в игре нервов Крутых не смог конкурировать с более опытным британцем и все же уступил Броуди.