Украинец в Кракове поджег себя возле здания консульства

"Утром у здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживающий в Польше, предпринял попытку самосожжения. В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", - заявил он.

Генеральное консульство взаимодействует с польскими правоохранителями, которые начали расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии. Консулы также контролируют оказание медицинской помощи гражданину, устанавливают связь с его родными.

Пресс-офицер Главного управления городской полиции Кракова Петр Шпех рассказал, что 63-летний украинец стоял в очереди в консульство, а затем начал "вести себя нерационально".

"Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и сбежал", - заявил спикер полиции.

Напомним, недавно в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали украинцы.

Как сообщалось, 8 апреля в Молдове попал в ДТП автобус. Из-за аварии ранения получили несколько граждан Украины.

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