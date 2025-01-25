Украина не знает, сколько людей Россия убила в Мариуполе, - Зеленский

Удар по драмтеатру в Мариуполе

Напомним, что во время осады Мариуполя, 16 марта, российские войска сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, где укрывались от обстрелов гражданские. В нем скрывались по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей.

По данным горсовета тогда погибло около 300 человек, но информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара количество погибших могло составлять около 600 человек.

Заметим также, что в прошлом году правозащитные организации Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds опубликовали расследование, посвященное тому, как весной 2022 года российские войска захватывали Мариуполь.

По их мнению, к военным преступлениям могут быть причастны Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров и другие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.