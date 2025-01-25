Украина не знает, сколько людей Россия убила в Мариуполе, - Зеленский

Украина не знает точной цифры погибших после оккупации Мариуполя. Для этого необходимо проводить работы на местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.

В то же время президент уточнил, что с юга Украины, это прежде всего Мариуполь и Херсонская область, оккупанты вывезли на сегодня около 19 тысяч детей - и где они, неизвестно.

"У нас была информация, что россияне убили где-то около 20 тысяч, но я не могу так сказать", - отметил он.

Зеленский пояснил, что узнать точную цифру погибших невозможно без соответствующих работ там на месте.

Удар по драмтеатру в Мариуполе

Напомним, что во время осады Мариуполя, 16 марта, российские войска сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, где укрывались от обстрелов гражданские. В нем скрывались по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей.

По данным горсовета тогда погибло около 300 человек, но информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара количество погибших могло составлять около 600 человек.

Заметим также, что в прошлом году правозащитные организации Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds опубликовали расследование, посвященное тому, как весной 2022 года российские войска захватывали Мариуполь.

По их мнению, к военным преступлениям могут быть причастны Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров и другие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.