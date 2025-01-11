Украина и Польша определили места, где будут искать тела жертв Волынской трагедии для эксгумации, - PAP

Киев и Варшава обменялись списками местностей, где будут искать останки жертв Волынской трагедии для дальнейшей эксгумации. Однако точную локацию не разглашают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.
Заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос рассказал, что Украина и Польша определили места, где будут искать тела жертв Волынской трагедии для эксгумации.
"Мы сделали очень важный первый шаг: обменялись запросами. Получили от польской стороны на проведение работ на украинской территории, а польская сторона получила от нас запросы на проведение работ в Польше. Сейчас мы анализируем эти запросы и собираем документы, чтобы с согласия обеих сторон принимать положительные решения и публично комментировать результаты", - сказал Наджос.
Он выразил надежду, что эти работы "удовлетворят польское и украинское общество".
"Мы осознаем, чем живет польское общество, так же как польское общество понимает потребности украинского. Мы понимаем, что вопросы исторической памяти важны для польского общества, и мы не хотим это политизировать", - подчеркнул заместитель министра культуры Украины.
Другой чиновник на условиях анонимности сообщил PAP, что Украина дала разрешение на поиск останков на месте, где в 2023 году обнаружили польские захоронения.
Источник издания не указал точное место, однако в 2023-м тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Садовое на Тернопольщине.
Там специалисты нашли братскую могилу, в которой в 1945 году похоронили тела убитых крестьян. Собеседник медиа добавил, что разрешения на поиск и эксгумацию в Украине будут выдавать отдельно на каждое место захоронения.
Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.
Однако вчера, 10 января, Польша заявила о прорыве в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. В Украине отметили значение сотрудничества между странами для совместного сопротивления российской агрессии.
Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - в материале РБК-Украина.
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