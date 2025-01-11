Украина и Польша определили места, где будут искать тела жертв Волынской трагедии для эксгумации, - PAP

Заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос рассказал, что Украина и Польша определили места, где будут искать тела жертв Волынской трагедии для эксгумации.

"Мы сделали очень важный первый шаг: обменялись запросами. Получили от польской стороны на проведение работ на украинской территории, а польская сторона получила от нас запросы на проведение работ в Польше. Сейчас мы анализируем эти запросы и собираем документы, чтобы с согласия обеих сторон принимать положительные решения и публично комментировать результаты", - сказал Наджос.

Он выразил надежду, что эти работы "удовлетворят польское и украинское общество".

"Мы осознаем, чем живет польское общество, так же как польское общество понимает потребности украинского. Мы понимаем, что вопросы исторической памяти важны для польского общества, и мы не хотим это политизировать", - подчеркнул заместитель министра культуры Украины.

Другой чиновник на условиях анонимности сообщил PAP, что Украина дала разрешение на поиск останков на месте, где в 2023 году обнаружили польские захоронения.

Источник издания не указал точное место, однако в 2023-м тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Садовое на Тернопольщине.

Там специалисты нашли братскую могилу, в которой в 1945 году похоронили тела убитых крестьян. Собеседник медиа добавил, что разрешения на поиск и эксгумацию в Украине будут выдавать отдельно на каждое место захоронения.