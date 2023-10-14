Украина установила историческое достижение на ЧМ по шашкам-100: о чем речь

Чемпионат мира по шашкам-100 является главным турниром года в этом виде шашек. Соревнования проходить в течение двух недель.

На ЧМ Украина была представлена в составе семи игроков:

три в мужском турнире;

четыре в женском турнире.

Всего участие в чемпионате приняли 35 спортсменов, среди которых 20 мужчин и 15 женщин.

Чем отличаются шашки-100 от других вариаций?

Шашки-100 разыгрываются на досках 10х10 клеток. Каждый игрок размещает по 20 собственных шашек.

Как выступили украинцы?

Мужской турнир

Спортсмены играли партии в формате одного круга друг с другом.

Юрий Аникеев возглавил мужской турнир после седьмого раунда. Перед этим он одержал четыре победы и три ничьи. При этом вопрос победы для спортсмена был открытым до последнего раунда - нидерландец Ян Гренендейк отставал всего на одно очко и мог вырвать титул в случае своей победы и поражения украинца. Впрочем, Аникеев все же удержал преимущество.

Еще два украинца - Артем Иванов и Юрий Бобков заняли 6-е и 15-е места соответственно.

Женский турнир

Женский турнир возглавила Виктория Мотричко. До предпоследнего раунда шансы отобрать титул имела нейтральная Дарья Ткаченко, которая также отставала на одно очко. Впрочем, Мотричко получила три очка в последних двух партиях и стала победительницей с преимуществом в два очка.

Среди других спортсменок: