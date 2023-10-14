Украина установила историческое достижение на ЧМ по шашкам-100: о чем речь
Сборная Украины по шашкам-100 успешно выступила на чемпионате мира, который состоялся в Кюрасао. Украинцы Юрий Аникеев и Виктория Мотричко завоевали "золото" в мужском, и в женском турнирах соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Чемпионат мира по шашкам-100 является главным турниром года в этом виде шашек. Соревнования проходить в течение двух недель.
На ЧМ Украина была представлена в составе семи игроков:
- три в мужском турнире;
- четыре в женском турнире.
Всего участие в чемпионате приняли 35 спортсменов, среди которых 20 мужчин и 15 женщин.
Чем отличаются шашки-100 от других вариаций?
Шашки-100 разыгрываются на досках 10х10 клеток. Каждый игрок размещает по 20 собственных шашек.
Как выступили украинцы?
- Мужской турнир
Спортсмены играли партии в формате одного круга друг с другом.
Юрий Аникеев возглавил мужской турнир после седьмого раунда. Перед этим он одержал четыре победы и три ничьи. При этом вопрос победы для спортсмена был открытым до последнего раунда - нидерландец Ян Гренендейк отставал всего на одно очко и мог вырвать титул в случае своей победы и поражения украинца. Впрочем, Аникеев все же удержал преимущество.
Еще два украинца - Артем Иванов и Юрий Бобков заняли 6-е и 15-е места соответственно.
- Женский турнир
Женский турнир возглавила Виктория Мотричко. До предпоследнего раунда шансы отобрать титул имела нейтральная Дарья Ткаченко, которая также отставала на одно очко. Впрочем, Мотричко получила три очка в последних двух партиях и стала победительницей с преимуществом в два очка.
Среди других спортсменок:
- Елена Короткая - набрала в 15 партиях 19 очков и стала третьей;
- Ольга Балтажи и Юлия Макаренкова, которые заняли 10-е и 13-е место соответственно.
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