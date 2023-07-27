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Украина решила отозвать дипломата, избившего полицейского в баре Сеула

Фото: Украина отзывает дипломата, избившего полицейского в баре Сеула (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

МИД Украины отреагировало на скандал с участием своего дипломата, избившего полицейского в баре в Сеуле (Южная Корея). Его решили отозвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"МИД Украины оперативно проанализировало все детали инцидента, который имел место в Сеуле при участии сотрудника украинского посольства", - отметил он.

По словам Николенко, по итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину.

"Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Сеуле (Южная Корея) задержан сотрудник украинского посольства, который выпил и избил сотрудника бара. Им также был избит и полицейский, который приехал на вызов, чтобы утихомирить дебошира.

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Южная Корея