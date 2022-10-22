Украина требует вынести на международный уровень вопросы теракта в Еленовке

Андрей Ермак подчеркнул, что украинские военнопленные в настоящее время содержатся в ужасных условиях и к ним применяют жестокие физические и психологические пытки вопреки всем требованиям международного права, в частности Женевской конвенции. Он подчеркнул, что международное правозащитное сообщество должно перейти к решительным активным действиям, стать более гибким в соответствии с ситуацией, которую создала Россия как страна-агрессор, и сделать конкретные шаги, чтобы остановить безнаказанность оккупантов и защитить украинских комбатантов от поругания и беззакония.

"Я предлагаю немедленно вынести вопросы концлагеря в Еленовке, доступа к украинским военнопленным и защите их прав на глобальный уровень и принять общую декларацию, в которой решительно осудить военные преступления, преступления против человечности и геноцид России против украинцев", - отметил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП предложил проводить еженедельные брифинги омбудсмена по защите прав человека с привлечением представителей международных правозащитных организаций, структур ООН, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ.

На встрече присутствовали уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, представители Министерства иностранных дел, заместители руководителя Офиса президента.