Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России

"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - заявили в министерстве.

В последнее время ВСУ в Украине сбили иранский ударный дрон "Mohajer-6". Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Ранее украинские военные сбивали беспилотники-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. БПЛА "Shahed-136", перекрашенные и переименованные в "Герань-2", все чаще фиксируют у позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины.