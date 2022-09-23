RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России

Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - заявили в министерстве.

В последнее время ВСУ в Украине сбили иранский ударный дрон "Mohajer-6". Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Ранее украинские военные сбивали беспилотники-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. БПЛА "Shahed-136", перекрашенные и переименованные в "Герань-2", все чаще фиксируют у позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МИД Дмитрию Кулеби отреагировать на помощь России со стороны Ирана.

Ранее РБК-Украинаписала о том, что наши воины в первый раз сбили иранский беспилотник еще 13 сентября. Тогда же враждебную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области.

Еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников , чтобы использовать их в войне против Украины. Еще позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранМЗСВойна в Украине