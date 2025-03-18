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Украина и еще 7 стран могут остаться без лекарств от ВИЧ из-за сокращения USAID, - Reuters

Вторник 18 марта 2025 11:07
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Украина и еще 7 стран могут остаться без лекарств от ВИЧ из-за сокращения USAID, - Reuters Иллюстративное фото: Украина и еще 7 стран могут остаться без лекарств от ВИЧ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить внешнюю помощь Штатов привело к "существенному нарушению" поставок лекарств против ВИЧ в ряде стран. Там вскоре могут закончиться эти лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут исчерпать свои запасы препаратов для лечения ВИЧ в ближайшие месяцы.

"Срыв программ противодействия ВИЧ может свести на нет 20 лет прогресса", - заявил на пресс-конференции Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, это может привести к более 10 миллионам дополнительных случаев инфицирования ВИЧ и трем миллионам смертей, связанных с ВИЧ.

Отмечается, что усилия, направленные на борьбу с ВИЧ, полиомиелитом, малярией и туберкулезом, пострадали из-за паузы во внешней помощи США, введенной Трампом после его вступления в должность в январе.

Гебреисус считает, что Соединенные Штаты несут "ответственность за то, чтобы в случае прекращения прямого финансирования стран, это было сделано упорядоченно и гуманно, что позволит им найти альтернативные источники финансирования".

Замораживание помощи через USAID

Ранее мы писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID. У Трампа хотят ликвидировать агентство. Таким образом Штаты хотят проверить целесообразность предоставления гуманитарной помощи и соответствие ее политике администрации.

Заметим, что офис USAID в Украине также прекратил работу. Издание NBC News сообщило, что США прекратили поддержку программы по восстановлению энергосистемы Украины.

Подробно о том, как уберечь себя от ВИЧ - читайте в материале РБК-Украина.

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