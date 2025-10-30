Украина создала собственный искусственный интеллект: когда его презентовали

Сейчас кроме США и Китая, мало кто имеет полноценные возможности для развития искусственного интеллекта. Однако Украина уверенно занимает свое место.

В стране есть специалисты, которые уже могут внедрять ИИ-технологии. Украина ведет переговоры о возможности поставки передовых чипов от американских компаний.

В условиях дефицита электроэнергии развитие собственных дата-центров, очевидно, не является приоритетом. Но там, где это возможно, есть успехи.

"Мы идем к тому, что мы будем третьей в мире страной по уровню внедрения ИИ в государстве. Вообще идем к агентивному управлению. Минцифра движется, чтобы давать больше сервисов и пробовать те открытые модели, которые уже существуют в партнерстве с Google, с Meta, дотренировать их на украинских данных", - отметил Кулинич.

По его данным, сейчас в Украине разрабатывают собственную большую языковую модель, которая является основой для создания продуктов на базе искусственного интеллекта:

чат-ботов,

аналитических систем,

инструментов автоматизации документооборота,

голосовых ассистентов.

Сообщается, что этим сейчас занимается "Киевстар" в сотрудничестве с Минцифрой и Центром WINWIN AI без бюджетного финансирования.

Ее планировали представить в декабре, однако специалисты справились даже раньше и презентация состоялась 27 октября.

Собственная LLM-модель является критически важной для национальной безопасности во многих сферах, в отличие от других ситуаций, когда Украина просто импортировала чужие разработки, не разрабатывая собственных аналогов.

"Это немного не так, как, например, с операционными системами, потому что когда мы пользуемся условным Windows, мы не передаем никакие данные и оно плюс-минус безопасно. Когда мы говорим о LLM-модели и о технологиях ИИ, здесь есть большая угроза", - отметил Кулинич.

К примеру, в сфере энергетики иностранные ИИ-системы для прогнозирования нагрузок на электросеть могут собирать конфиденциальные данные об уязвимости объектов. А это в условиях гибридной войны создает риски диверсий.

А вот в медицине импортированные модели для диагностики могут содержать предубеждения, сформированные на данных из других регионов мира, что приводит к ошибкам в лечении или даже к утечке медицинских данных граждан.