Украина создала собственный искусственный интеллект: когда его презентовали
Украина разработала собственную большую языковую модель (LLM) на базе искусственного интеллекта, которая станет основой для чат-ботов, аналитических систем и инструментов автоматизации.
Об этом в материале РБК-Украина рассказывает глава лаборатории искусственного интеллекта Киевской школы экономики Владимир Кулинич.
Сейчас кроме США и Китая, мало кто имеет полноценные возможности для развития искусственного интеллекта. Однако Украина уверенно занимает свое место.
В стране есть специалисты, которые уже могут внедрять ИИ-технологии. Украина ведет переговоры о возможности поставки передовых чипов от американских компаний.
В условиях дефицита электроэнергии развитие собственных дата-центров, очевидно, не является приоритетом. Но там, где это возможно, есть успехи.
"Мы идем к тому, что мы будем третьей в мире страной по уровню внедрения ИИ в государстве. Вообще идем к агентивному управлению. Минцифра движется, чтобы давать больше сервисов и пробовать те открытые модели, которые уже существуют в партнерстве с Google, с Meta, дотренировать их на украинских данных", - отметил Кулинич.
По его данным, сейчас в Украине разрабатывают собственную большую языковую модель, которая является основой для создания продуктов на базе искусственного интеллекта:
- чат-ботов,
- аналитических систем,
- инструментов автоматизации документооборота,
- голосовых ассистентов.
Сообщается, что этим сейчас занимается "Киевстар" в сотрудничестве с Минцифрой и Центром WINWIN AI без бюджетного финансирования.
Ее планировали представить в декабре, однако специалисты справились даже раньше и презентация состоялась 27 октября.
Собственная LLM-модель является критически важной для национальной безопасности во многих сферах, в отличие от других ситуаций, когда Украина просто импортировала чужие разработки, не разрабатывая собственных аналогов.
"Это немного не так, как, например, с операционными системами, потому что когда мы пользуемся условным Windows, мы не передаем никакие данные и оно плюс-минус безопасно. Когда мы говорим о LLM-модели и о технологиях ИИ, здесь есть большая угроза", - отметил Кулинич.
К примеру, в сфере энергетики иностранные ИИ-системы для прогнозирования нагрузок на электросеть могут собирать конфиденциальные данные об уязвимости объектов. А это в условиях гибридной войны создает риски диверсий.
А вот в медицине импортированные модели для диагностики могут содержать предубеждения, сформированные на данных из других регионов мира, что приводит к ошибкам в лечении или даже к утечке медицинских данных граждан.
Подробнее о том, как США и Китай ведут технологическую гонку за ИИ, и есть ли в ней место для Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Как Украина использует ИИ уже сегодня
Напомним, что ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, как украинская разведка в своей деятельности использует искусственный интеллект.
По его данным, технологии ИИ в работе спецслужбы чаще всего применяются для обработки больших массивов данных.
Между тем сообщалось, что в "Дії" может появиться помощник, который будет работать на основе искусственного интеллекта. Планируется, что он позволит украинцам быстрее и легче решать те или иные вопросы.
Более того, в Украине уже запустили Telegram-чатбот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с гражданами от имени министра цифровой трансформации и первого вице-премьер-министра Михаила Федорова.