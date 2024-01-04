Украина развенчала фейк россиян о солдате ВСУ с синдромом Дауна на "нуле"

Как отметили в Центре, на видео можно заметить "солдата ВСУ с синдромом Дауна", который находится в окопе. Там над ним якобы издеваются другие украинские военные.

Фото: кадр из фейкового видео россиян (t.me/spravdi)

Видео сначала запустили в TikTok, а потом распространили в пропагандистских Telegram-каналах.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что видео обнародовали с пустой страницы в TikTok c прицелом на иностранную и украинскую аудиторию.

На то, что такое видео - вражеская постановка, указывает ряд фактов:

невозможность определить локацию события и принадлежность "бойца" к тому или иному подразделению;

"герой сюжета" в резиновых сапогах (хотя на улице январь и морозы);

"воин" без минимального военного обвеса и снаряжения на себе, его плитоноска пуста;

голоса тех, кто издевается над "мобилизованным" (специфический украинский говор, тембр, интонация), совпадают с голосами актеров из другого видео, где якобы военные ВСУ покинули раненого товарища.

Фейки россиян

Напомним, россияне часто распространяют фейки об Украине. Они нередко бывают абсурдными.

К примеру, недавно в сети распространяли информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил виллу гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса.

Также враг публиковал информацию о связи стрелка, который недавно расстрелял в пражском университете 15 человек, с Украиной.