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Украина расследует убийства Россией более 120 военнопленных, - Офис генпрокурора

Фото: Украина расследует убийства более 120 военнопленных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства украинских военнопленных на поле боя. Пока известно о более чем 120 погибших защитниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко заявил, что стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в этом.

Больше всего случаев, по его данным, зафиксировано в Донецкой области.

"Вчера в Донецкой области были зарегистрированы очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, тогда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября близ пгт Вишневое Селидовской территориальной громады, когда еще трое военнопленных расстреляли оккупанты", - рассказал Лысенко.

Он отметил, что в настоящее время Офис генпрокурора занимается анализом всех этих случаев, поиском паттернов и закономерностей.

"И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных. Поэтому мы рассматриваем все эти случаи комплексно и участие того или иного вооруженного подразделения, конечно, анализируется нами в каждом конкретном случае. Но это не снимает ответственность с командиров», – отметил начальник управления.

Россияне убивают пленных

Заметим, что только вчера стало известно, что российские оккупанты на Покровском направлении расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ.

Более того, в настоящее время правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Заметим, что этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.

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