ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина расследует убийства Россией более 120 военнопленных, - Офис генпрокурора

Украина, Среда 06 ноября 2024 21:42
UA EN RU
Украина расследует убийства Россией более 120 военнопленных, - Офис генпрокурора Фото: Украина расследует убийства более 120 военнопленных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства украинских военнопленных на поле боя. Пока известно о более чем 120 погибших защитниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко заявил, что стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в этом.

Больше всего случаев, по его данным, зафиксировано в Донецкой области.

"Вчера в Донецкой области были зарегистрированы очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, тогда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября близ пгт Вишневое Селидовской территориальной громады, когда еще трое военнопленных расстреляли оккупанты", - рассказал Лысенко.

Он отметил, что в настоящее время Офис генпрокурора занимается анализом всех этих случаев, поиском паттернов и закономерностей.

"И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных. Поэтому мы рассматриваем все эти случаи комплексно и участие того или иного вооруженного подразделения, конечно, анализируется нами в каждом конкретном случае. Но это не снимает ответственность с командиров», – отметил начальник управления.

Россияне убивают пленных

Заметим, что только вчера стало известно, что российские оккупанты на Покровском направлении расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ.

Более того, в настоящее время правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Заметим, что этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США