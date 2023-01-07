Украина резко отреагировала на роспуск комиссии ООН по теракту в Еленовке

Роспуск комиссии по установлению фактов теракта в Еленовке, во время которого погибли десятки украинских военных, является очередной демонстрацией посреднически-нейтральной позиции ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.