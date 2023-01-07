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Украина резко отреагировала на роспуск комиссии ООН по теракту в Еленовке

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный ВР по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Роспуск комиссии по установлению фактов теракта в Еленовке, во время которого погибли десятки украинских военных, является очередной демонстрацией посреднически-нейтральной позиции ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Еще раз, на мой взгляд, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, на мой взгляд, если принято такое решение, то какую работу сделайте", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что, если ООН не получила гарантий безопасности для допуска международных экспертов в Еленовку, то организации необходимо "прямо сказать: Россия нас не допустила, мы ее осуждаем".

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года взрыв прогремел на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Предварительно, в результате теракта погибли по меньшей мере 50 украинцев.

При этом 22 августа ООН создала группу для расследования теракта в Еленовке, в которую вошли международные специалисты.

На этой неделе стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал комиссию "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".

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