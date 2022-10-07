RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина не причастна к убийству Дугиной, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не имеет никакого отношения к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского ВВС.

Журналист задал вопрос: "США считают, что вы или Украина стоите за недавним убийством российской журналистки (Дарьи Дугиной - ред.). Вы можете мне сказать, это правда?"

"Мы не имеем к этому отношения", - ответил президент.

Отметим, что 5 октября издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке заявило, что убийство Дугиной могло быть результатом тайной операции, которую проведели украинские чиновники.

Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности Украины, но в Офисе президента опровергли такие заявления. "Азов" также отрицал причастность к убийству Дугиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация