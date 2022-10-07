Украина не причастна к убийству Дугиной, - Зеленский

Журналист задал вопрос: "США считают, что вы или Украина стоите за недавним убийством российской журналистки (Дарьи Дугиной - ред.). Вы можете мне сказать, это правда?"

"Мы не имеем к этому отношения", - ответил президент.

Отметим, что 5 октября издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке заявило, что убийство Дугиной могло быть результатом тайной операции, которую проведели украинские чиновники.

Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности Украины, но в Офисе президента опровергли такие заявления. "Азов" также отрицал причастность к убийству Дугиной.

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